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Путин подписал закон о списании до 10 млн руб. по просроченным кредитам военных

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий с 1 декабря 2024 г. списание просроченных кредитов до 10 млн руб. для ряда категорий военнослужащих, если по кредитам начато судебное взыскание.

Закон опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Речь идет о списании обязательств по кредитным договорам, которые были заключены до 1 декабря 2024 г. и по которым уже вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство. Списать могут до 10 млн руб. у определенных категорий граждан - это призывники на военную службу по мобилизации; военнослужащие по призыву (за исключением курсантов военных училищ или вузов); иные граждане, не проходящие военную службу, но заключившие не ранее 1 декабря 2024 г. контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции. Списание распространяется также на супругов этих граждан.

Согласно действующему законодательству, мобилизованный или нанятый по контракту заемщик вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2024 г. обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул. Льготный период рассчитывается как срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, увеличенный на 30 дней.

Закон увеличивает льготный период с 30 до 180 дней, при этом крайний срок обращения за кредитными каникулами остается прежним - до 31 декабря 2024 г.

Срок вступления в силу новых поправок - 1 декабря 2024 г.

В итоге, с 1 января 2025 г. мобилизованные и контрактники потеряют возможность обратиться за кредитными каникулами, но если они сделают это с 1 декабря по 31 декабря 2024 г., то срок их кредитных каникул будет увеличен с одного месяца до 180 дней. При этом те, кто заключил контракт с 1 декабря 2024 г. и имел на эту дату просроченные кредиты, получат их списание в размере не более 10 млн руб. Право на списание получают и супруги военнослужащих.

Владимир Путин
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