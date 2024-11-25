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Генконсульство в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета

Генконсульство в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Генконсульство РФ в Анталье во взаимодействии с турецкой стороной, Росавиацией и авиакомпанией "Азимут" оказывает пассажирам, которые были на борту загоревшегося в аэропорту самолета, необходимое содействие.

"Во взаимодействии с турецкой стороной, Росавиацией и авиакомпанией были проработаны вопросы оказания пассажирам необходимого содействия. Часть россиян благополучно покинула аэропорт. Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание. Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта. Кроме того, с турецкой стороной урегулирован вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Генконсульства.

Генконсульство также окажет содействие в дальнейшем оформлении документов россиян, оставшихся без загранпаспортов.

Анталья Росавиация Турция Азимут
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