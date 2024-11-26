Некомплект личного состава МВД РФ приблизился к 20%

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Некомплект личного состава органов внутренних дел РФ на 1 ноября текущего года составил 173,8 тыс. человек или 18,8% от штатной численности.

Такие данные привела "Интерфаксу" во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк в ответ на запрос агентства.

В МВД отметили, что "в последние годы зафиксирована тенденция роста некомплекта". Так, в ноябре 2022 года министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявлял о нехватке 90 тыс. сотрудников, в мае 2024 года - о 152 тыс.

"Несмотря на существенный некомплект и возрастание нагрузки на личный состав, подразделения МВД России продолжают решать поставленные задачи по борьбе с преступностью, обеспечению правопорядка, защите прав и свобод граждан", - подчеркнула официальный представитель МВД.

По данным ведомства, за последние 10 лет массив регистрируемой преступности в России снизился на 12,8%, посягательств против личности - на 45,9%. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 42,3%, более чем в два раза сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

По сравнению с 2014 годом число разбоев уменьшилось на 79,5%, грабежей - на 76,6%, краж - на 45%, в том числе краж транспортных средств - на 87,4%.

В общественных местах зарегистрировано на 46,6% меньше преступлений, чем 10 лет назад. Преступность несовершеннолетних снизилась более чем в два раза, преступность среди иностранных граждан и лиц без гражданства - на 14,8%.

"За прошедшие 10 лет повысилась раскрываемость многих составов преступлений против личности и собственности, в том числе убийств и покушений на убийство, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж", - указала Волк.

Оперативная обстановка в стране находится под контролем МВД России и других правоохранительных ведомств, добавила она.