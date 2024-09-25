Глава МВД объяснил недофинансированием невозможность повышения зарплат участковым

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Недостаточное финансирование является причиной невозможности увеличения окладов участковых уполномоченных полиции в регионах страны, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Если бы нам выделялись министерством финансов средства на "штаты", а не по численности, по факту... Нам выделяются средства вроде бы по штату, но на самом деле по минимальным ставкам надбавочным. Поэтому для того, чтобы поднять зарплату, например, где-то в Ивановской, Ярославской области, я должен уменьшить и без того низкие зарплаты, с учетом инфляционных процессов и так далее, где-то в районах Дальнего Востока, на "северах", - заявил Колокольцев, отвечая на вопрос журналистов о возможности увеличения зарплат участковым в регионах РФ для решения проблемы нехватки сотрудников.

"Я на это пойти не могу. Фактически всё упирается в недофинансирование", - отметил министр.

В мае этого года Колокольцев заявлял о росте некомплекта личного состава до 152 тыс. полицейских. Тогда министр заявил, что в МВД делают "всё, что могут".

"Мы не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату, как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. Ситуация не просто изменилась, она усугубилась", - подчеркнул глава МВД.