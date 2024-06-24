Матвиенко предложила подумать о пересмотре подхода к оплате труда полицейских

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила пересмотреть подход к оплате труда сотрудников органов внутренних дел, увеличив финансирование на эти цели.

"Мне кажется, это тот вопрос, который уже перезрел и нельзя прятать голову в песок и не замечать эту проблему. Считаю важным на государственном уровне пересмотреть подход к оплате труда работников органов внутренних дел и, конечно же, увеличить объемы финансирования на указанные нужды", - сказала Матвиенко на встрече сенаторов с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в понедельник.

По ее словам, сенаторы понимают, что есть сложности с бюджетом, но ситуация уже нетерпимая. Матвиенко отметила, что существует проблема серьезного некомплекта кадров в органах внутренних дел - всего не хватает более 150 тыс. человек личного состава.

"Особенно остро стоит вопрос с участковыми. Это такая ключевая должность для соблюдения общественного правопорядка. Например, в Костромской области некомплект участковых - 90 процентов. В некоторых районах даже Москвы - до 75 процентов. Такая картина в большинстве регионов", - сказала Матвиенко.

По ее словам, один участковый работает за четверых, а порой и за десятерых, при этом получая абсолютно неконкурентную зарплату - зачастую меньше, чем курьер или водитель такси. "О каком правопорядке можно говорить?" - отметила спикер СФ.

В целом, по ее словам, наблюдается огромная текучесть кадров в МВД - увольняется больше человек, чем приходит в систему. Как сказала Матвиенко, на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представляемых по договорам соцнайма, состоит более 80 тыс. семей сотрудников, порядка 75% объектов МВД России не приведены в нормативное состояние, нуждаются в ремонте, переоснащении.

По ее словам, до реформы 2012 года субъекты Федерации имели право вводить доплаты, выделять служебное жилье участковым, ремонтировать отделения милиции, закупать транспорт. "Может быть, подумать и вернуть им такое право, возможность?" - предложила спикер СФ.