Глава МВД РФ заявил об увольнении из ведомства 5 тыс. сотрудников в июле

Владимир Колокольцев назвал некомплект личного состава полиции "критическим"

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев назвал некомплект личного состава сотрудников ведомства "критическим", ориентировал подчиненных на минимизацию рисков, связанных с этой ситуацией.

"Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел 5 тысяч сотрудников. Сложная ситуация", - приводят в пресс-центре ведомства слова Колокольцева с совещания, на котором личному составу были представлены начальники управлений МВД по Магаданской области и Севастополю.

Колокольцев отметил, что органы внутренних дел "обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски".

"Понимаю, что в условиях некомплекта на сотрудников ложится колоссальная нагрузка. Но это тот случай, когда сработали по принципу "Воевать надо не числом, а умением", - сказал министр.

Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, на совещании Колокольцев обозначил приоритеты в работе для личного состава органов внутренних дел двух субъектов.

По ее словам, прежде всего, это противодействие IT-преступности.

"Необходимо активнее взаимодействовать с интернет-провайдерами, банками и другими кредитными организациями для защиты имущественных прав граждан. Повышать финансовую грамотность населения, особенно такой уязвимой категории, как пожилые люди", - сказал Колокольцев.

Также глава МВД поручил держать под контролем такие направления работы, как повышение качества предварительного расследования, раскрытие преступлений прошлых лет, использование возможностей современных экспертиз, криминалистических и оперативно-справочных учетов, массив которых постоянно пополняется.

Колокольцев поручил новому начальнику УМВД по Магаданской области Дмитрию Князеву и начальнику УМВД Севастополя Сергею Сигунову постоянно держать в поле зрения вопросы обеспечения экономической безопасности, обеспечить защиту бюджетных средств, не допускать фактов их хищения, нецелевого расходования.

"Владимир Колокольцев потребовал активизировать деятельность по профилактике преступлений и, прежде всего, на улицах и в других общественных местах. Необходимо наращивать системы наружного наблюдения в программном комплексе "Безопасный город", привлекать общественность, своевременно реагировать на сигналы о происшествиях", - сказала Волк.

Министр также обратил внимание на ситуацию на дорогах, где на фоне снижения смертности в результате ДТП фиксируется рост числа аварий и пострадавших в них граждан.

Глава МВД также указал на необходимость организовать слаженное функционирование подразделений на местах в период подготовки и проведения предстоящих выборов, не допустить нарушений общественного порядка, обеспечить антитеррористическую защищенность мест голосования.