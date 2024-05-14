Некомплект личного состава в МВД РФ превысил 150 тыс. человек

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Кандидат в министры внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил об увеличении некомплекта личного состава до 152 тыс. полицейских.

"На сегодняшний день у нас некомплект личного состава 152 тысячи. Это в среднем, по всем регионам", - сказал Колокольцев во вторник на заседании в Совете Федерации, отвечая на соответствующий вопрос парламентария.

Говоря о проделанной работе в министерстве по привлечению граждан в органы внутренних дел, Колокольцев отметил, что в ведомстве делают "всё, что могут".

"Мы не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату, как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. Ситуация не просто изменилась, она усугубилась", - подчеркнул он.

При этом, по словам Колокольцева, в Приморье некомплект личного состава составляет 25%, в Магадане - 24%, в Туле - 23%.

"Эти цифры говорят о том, что один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых, если речь идет об обслуживании территорий, например, участковых уполномоченных", - пояснил он.

Говоря о патрульно-постовой службе, кандидат в министры заявил о 26-процентном некомплекте сотрудников, в рядах следователей это 21%, в уголовном розыске - 20%.

"Если взять по регионам, то, например, в Костромской области в ППС в ряде районов некомплект 90%. Это означает, что их там вообще нет", - заявил Колокольцев.

Также высокий уровень некомплекта в патрульно-постовой службе отмечается в Свердловской области (80%).

"Если даже взять патрульно-постовую службу в Москве, например, в Красносельском районе, 78% некомплект. По участковым в таких районах Москвы, как Западное Дегунино, Северный поселок, Тропарево-Никулино, Братеево, Теплый Стан - некомплект участковых 75%", - отметил он.