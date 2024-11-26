"Азимут" примет решение о судьбе загоревшегося в Анталье SJ-100 после дефектации

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" примет решение о дальнейшей эксплуатации самолета Superjet 100, возле которого загорелось топливо из-за жесткой посадки в аэропорту Антальи, после завершения процедуры дефектации самолета. Об этом сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий.

"Решение по дальнейшей эксплуатации самолета будет приниматься после окончания процедуры дефектации", - сказал он.

Теплицкий отметил, что сумма ущерба компании от авиаинцидента еще не установлена, но самолет застрахован.

Источник "Интерфакса" на страховом рынке сообщал ранее, что предварительно речь может идти о полной гибели самолета, полная страховая оценка может составлять от 2 млрд до 3 млрд рублей.

По словам Теплицкого, непосредственно самолет не горел – "горело авиатопливо из деформированного топливного бака, которое разлилось на бетон". Причина этого будет выявлена после окончания работы комиссии по расследованию, подчеркнул он.

После приземления в аэропорту Антальи (Турция) в минувшее воскресенье произошло возгорание Superjet 100 "Азимута". Пожар был локализован, пассажиры и члены экипажа лайнера (всего 95 человек) были эвакуированы, погибших нет. Аэропорт Антальи из-за инцидента на несколько часов приостанавливал работу.

Расследование случившегося проводит Центр расследования происшествий на транспорте министерства транспорта и инфраструктуры Турции (UEIM) – от РФ в нем участвуют назначенные Межгосударственным авиационным комитетом уполномоченный представитель и советники. Официальных комментариев о причинах произошедшего они пока не давали. При этом ситуацию успели прокомментировать в госкорпорации "Ростех", которая контролирует компанию-производителя SJ-100 – ПАО "Яковлев". Там, в частности, указали на неблагоприятные метеорологические условия в аэропорту Антальи, на фоне которых самолет "попал в сдвиг ветра и совершил жесткую посадку".

"Сдвиг ветра считается у авиаторов не просто опасным явлением, а обстоятельством, при котором заходить на посадку часто не рекомендуется, - отмечал представитель госкорпорации. - В результате самолет с размаху ударился о полосу. При этом системы Superjet работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси. Левый двигатель, судя по всему, получил серьезный удар. Часть топлива вытекла из поврежденного агрегата и загорелась на взлетно-посадочной полосе".