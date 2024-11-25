"Азимут" выплатит по 100 тыс. руб. пассажирам загоревшегося в Анталье самолета

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" выплатит денежные средства пассажирам самолета, загоревшегося в минувшее воскресенье после приземления в Анталье (Турция), сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Азимут" произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тыс. рублей. Порядок получения выплат доведен до пассажиров в индивидуальном порядке", - сказано в сообщении.

Других подробностей компания не уточняет.

Как сообщалось, вечером 24 ноября у пассажирского самолета Superjet 100, выполнявшего рейс А45051 (Сочи-Анталья), после приземления в Анталье загорелся двигатель. Согласно заявлению авиакомпании, воздушное судно совершило грубую посадку. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Аэропорт Антальи из-за инцидента приостанавливал работу, но спустя несколько часов возобновил прием самолетов.

"Азимут" базируется в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 воздушных судов Superjet 100. В 2023 году компания перевезла 2,3 млн пассажиров, что на 21% больше, чем в 2022 году.