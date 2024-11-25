ОАК назвала возможной причиной пожара на SSJ в Анталье сильный удар о полосу из-за непогоды

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Причиной возгорания самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в аэропорту Антальи (Турция) мог стать сильный удар о полосу из-за плохих погодных условий, считают в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех").

"По предварительным данным, отказов систем самолета SSJ-100 авиакомпании "Азимут" в преддверии посадки в аэропорту Антальи зафиксировано не было, причиной разлива и возгорания топлива мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке вследствие неблагоприятных погодных условий", - сообщил "Интерфаксу" представитель ОАК.

Производитель лайнера (входящее в ОАК ПАО "Яковлев" - ИФ) готов оказать "всю необходимую помощь в расследовании причин инцидента", добавил собеседник. Безопасность полетов парка самолетов SSJ-100, отмечает ОАК, "находится на стабильно высоком уровне".

Как сообщалось, в воскресенье вечером после приземления в аэропорту Антальи загорелся пассажирский Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Согласно заявлению перевозчика, самолет совершил грубую посадку. Пожар был локализован, пассажиры и члены экипажа лайнера были эвакуированы – погибших нет. Аэропорт Антальи из-за инцидента на несколько часов приостанавливал работу.

"Азимут" базируется в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 воздушных судов Superjet 100. В 2023 году она перевезла 2,3 млн пассажиров, что на 21% больше, чем годом ранее.