Село в Белгородской области подверглось атаке беспилотников ВСУ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских дронов на село Нижнее Берёзово-Второе.

"ВСУ с помощью беспилотников атаковали село Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского муниципального округа. Два FPV-дрона нанесли удар по частному домовладению: пробита кровля, выбиты окна и повреждено чердачное помещение", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона.