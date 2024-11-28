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Село в Белгородской области подверглось атаке беспилотников ВСУ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских дронов на село Нижнее Берёзово-Второе.

"ВСУ с помощью беспилотников атаковали село Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского муниципального округа. Два FPV-дрона нанесли удар по частному домовладению: пробита кровля, выбиты окна и повреждено чердачное помещение", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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