Путин заявил, что они с Шольцем остались при своих мнениях по ситуации на Украине

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем они остались при своих мнениях по ситуации на Украине, добавив, что такие контакты возможны и в будущем.

"У нас контакты продолжались со многими странами, с которыми у нас очень сложные отношения. Да, у меня не было прямых контактов с руководителями этих стран, но я знаю, что некоторые из них проявляют желание эти контакты возобновить и обсуждать текущие проблемы, связанные с событиями на Украине, и в двустороннем плане, и в общеевропейском контексте", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, отвечая на соответствующий вопрос.

"Да, действительно, канцлер ФРГ Шольц был первым, который это молчание прервал. Но ничего неожиданного тоже не было, сигналы о желании канцлера переговорить мы получали достаточно давно. Как вы знаете, мы всегда открыты для таких контактов, и мы никогда не отказывались и не отказываемся от таких контактов в будущем", - подчеркнул Путин.

Касаясь разговора с Шольцем, президент России сообщил, что он продолжался достаточно долго - целый час.

"В основном это касалось, конечно, событий на Украине. Но здесь ничего необычного, я думаю, ни для него, ни для меня не было - он изложил свою позицию, я свою, и мы остались при своих мнениях по данному вопросу. Несколько вопросов было связано с двусторонними отношениями, больше, пожалуй, как бы вскользь. Но в целом диалог, мне кажется, возможен и в будущем", - заявил Путин.