В Кремле внимательно следят за визитом Шольца на Украину

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно следят за новостями из Киева, куда приехал канцлер Германии Олаф Шольц, но никаких ожиданий у Москвы от этого визита нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита. Мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами. Собственно, Германия продолжает свою линию на безусловную поддержку Украины. Вместе с тем, мы действительно, можем просто напомнить с удовлетворением, что недавно был первый за долгое время контакт президента России с канцлером ФРГ. Ну, диалог, конечно, это всегда позитивное явление", - сказал он на брифинге, когда его спросили, чего ожидают от этого визита в Москве.

Песков еще раз отметил, что в России внимательно отслеживают "все новости, которые будут поступать из Киева на этот счет".