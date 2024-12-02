Поиск

В Кремле внимательно следят за визитом Шольца на Украину

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно следят за новостями из Киева, куда приехал канцлер Германии Олаф Шольц, но никаких ожиданий у Москвы от этого визита нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита. Мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами. Собственно, Германия продолжает свою линию на безусловную поддержку Украины. Вместе с тем, мы действительно, можем просто напомнить с удовлетворением, что недавно был первый за долгое время контакт президента России с канцлером ФРГ. Ну, диалог, конечно, это всегда позитивное явление", - сказал он на брифинге, когда его спросили, чего ожидают от этого визита в Москве.

Песков еще раз отметил, что в России внимательно отслеживают "все новости, которые будут поступать из Киева на этот счет".

Дмитрий Песков Олаф Шольц Германия Киев Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иностранцы начали предоставлять биометрические данные на границе РФ

Иностранцы начали предоставлять биометрические данные на границе РФ

Генпрокуратура выявила нарушения в работе ФСИН по рассмотрению обращений граждан

Экспорт "Газпрома" в КНР по "Силе Сибири" вышел на максимальный проектный уровень

Экспорт "Газпрома" в КНР по "Силе Сибири" вышел на максимальный проектный уровень

В Кремле видят в событиях в Грузии попытку повторить украинский Майдан

Туроператоры обратились к послу Мексики из-за отказов во въезде туристам из РФ

Ритейлер "Лента" купит дрогери-сеть "Улыбка радуги"

РФ запустит обязательную маркировку моторных масел с 1 сентября 2025 г.

РФ запустит обязательную маркировку моторных масел с 1 сентября 2025 г.

"Транснефть" заявила о подаче нефти по "Дружбе" в направлении Белоруссии по графику

Большой театр открывает продажу билетов на "Щелкунчика"

Большой театр открывает продажу билетов на "Щелкунчика"

На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение по высоковольтной линии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });