Президент РФ считает, что Трамп не в безопасности

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Избранный глава Белого дома Дональд Трамп находится в небезопасном положении на фоне покушений на его жизнь в ходе недавней предвыборной кампании в США, считает президент РФ Владимир Путин.

"Меня поразило, что в отношении Трампа применялись нецивилизованные методы борьбы вплоть до попытки убийства, причём неоднократно. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности", - сказал Путин журналистам по итогам саммита ОДКБ в Астане.

"А что? В истории США были разные случаи. Но я думаю, что он человек опытный, надеюсь, будет осторожнее", - указал Путин.

По его словам, нападкам подвергался не только Трамп, но и члены его семьи, дети. "У нас бандиты так не делают. Когда борются между собой криминальные группировки, женщин и детей не трогают", - отметил президент РФ.