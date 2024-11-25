Поиск

СКР возбудил уголовное дело в связи с возгоранием Superjet в Анталье

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации самолета возбуждено в связи с пожаром на борту Superjet при посадке в турецкой Анталье, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"По факту возгорания фюзеляжа воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале СКР.

По данным ведомства, накануне в международном аэропорту Анталья в Турции во время посадки загорелся фюзеляж воздушного судна, прибывшего из Сочи.

"В результате данного происшествия никто не пострадал. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В СКР отметили, что следователями "проведен осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего".

Superjet СКР Анталья Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Huawei запускает в продажу первый флагманский смартфон на полностью китайской ОС

В Вильнюсе человек погиб в результате падения самолета DHL во двор жилого дома

Кандидат в премьеры Грузии Кобахидзе назвал новый состав правительства

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 ноября

Генконсульство в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета

Генконсульство в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета

Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном

Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном

Самолет "Сочи - Анталья" совершил грубую посадку в результате сдвига ветра

"Азимут" готовит резервный борт для отправки пассажиров из Антальи в Сочи

"Азимут" готовит резервный борт для отправки пассажиров из Антальи в Сочи

СКР устанавливает обстоятельства возгорания самолета при посадке в Анталье

Двигатель Sukhoi Superjet 100 "Азимута" загорелся после приземления в аэропорту Антальи

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });