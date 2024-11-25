СКР возбудил уголовное дело в связи с возгоранием Superjet в Анталье

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации самолета возбуждено в связи с пожаром на борту Superjet при посадке в турецкой Анталье, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"По факту возгорания фюзеляжа воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале СКР.

По данным ведомства, накануне в международном аэропорту Анталья в Турции во время посадки загорелся фюзеляж воздушного судна, прибывшего из Сочи.

"В результате данного происшествия никто не пострадал. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В СКР отметили, что следователями "проведен осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего".