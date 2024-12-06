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Правительство РФ установило квоту на мигрантов из визовых стран в 2025 году

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Квота на квалифицированных иностранных работников, прибывающих в Россию по визе, в 2025 году составит 234,9 тыс. разрешений, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда в пятницу.

"93,8% от общей квоты - это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление правительства РФ подписано.

Как уточнили в пресс-службе, в этом году распределенный между регионами объем квот составляет 156,6 тыс. человек, еще 78,3 тыс. - резерв. "При поступлении согласованных региональными межведомственными комиссиями заявок за регионами может быть закреплен дополнительный объем", - уточнили в пресс-службе.

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В 2024 году квота на привлечение визовых мигрантов составляла почти 156 тыс. человек.

Квота предоставляется компаниям на наем квалифицированных работников из визовых стран под подтвержденную работодателями потребность. Заявки рассматривает региональная межведомственная комиссия. Как правило, работодатели через такой механизм привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим въезда, отмечается в сообщении.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) опубликовал результаты опроса, согласно которым 12% российских работодателей из крупного бизнеса отмечают нехватку действующих квот на наем иностранных специалистов.

РФ
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