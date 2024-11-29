Поиск

Иноагентами признаны политолог Становая и исследовательский центр "Сова"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами политолога Татьяну Становую, исследовательский центр "Сова", а также проект "Радио Сахаров".

Всем трем новым иноагентам вменяется распространение фейков о решениях и политике российских властей, а также участие "участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента".

Кроме того, Татьяна Становая, по данным ведомства, участвовала "в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Исследовательский центр "Сова" "получал денежные средства от иностранного источника", указал Минюст.

Проект "Радио Сахаров", по данным министерства, предоставлял информационную площадку иностранным агентам.

Минюст Сова Татьяна Становая Радио Сахаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры РФ опровергло сообщения об отмене IT-отсрочки от срочной службы

Минцифры РФ опровергло сообщения об отмене IT-отсрочки от срочной службы

"Транснефть" после повышения налога на прибыль попросила поднять тариф на прокачку нефти

Глава СКР предложил жестко регламентировать въезд мигрантов

Минобрнауки РФ оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров

Минобрнауки РФ оставило ЕГЭ по иностранному языку для экономистов и менеджеров

Шохин заявил, что расходы бизнеса по ранее привлеченным кредитам увеличились в разы

Шохин заявил, что расходы бизнеса по ранее привлеченным кредитам увеличились в разы

"Транснефть" решила не публиковать отчет по МСФО за 9 месяцев

Россияне на круизном лайнере объявили голодовку из-за отмены захода в Антарктиду

"АвтоВАЗ" объявил о начале продаж бизнес-седана Lada Aura

"АвтоВАЗ" объявил о начале продаж бизнес-седана Lada Aura

Кабмин продлил продэмбарго до конца 2026 г. и распространил его на Новую Зеландию

Кабмин продлил продэмбарго до конца 2026 г. и распространил его на Новую Зеландию

Песков счел, что миссия миротворцев не устранит первопричины конфликта на Украине

Песков счел, что миссия миротворцев не устранит первопричины конфликта на Украине
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });