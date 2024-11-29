Иноагентами признаны политолог Становая и исследовательский центр "Сова"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами политолога Татьяну Становую, исследовательский центр "Сова", а также проект "Радио Сахаров".

Всем трем новым иноагентам вменяется распространение фейков о решениях и политике российских властей, а также участие "участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента".

Кроме того, Татьяна Становая, по данным ведомства, участвовала "в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Исследовательский центр "Сова" "получал денежные средства от иностранного источника", указал Минюст.

Проект "Радио Сахаров", по данным министерства, предоставлял информационную площадку иностранным агентам.