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Из реестра иноагентов исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами автора телеграм-канала "Город Глуповъ" Веру Афанасьеву и журналиста и правозащитника Магомеда Ториева. Из реестра иноагентов при этом исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных в связи с его ликвидацией.

По данным Минюста, Афанасьева и Ториев распространяли фейки о решениях и политике российских властей, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российских военных. Кроме того, они выступали против СВО и участвовали а распространении контента иностранных агентов.

Минюст Город Глуповъ Вера Афанасьева Магомед Ториев
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