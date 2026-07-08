На политолога-иноагента завели дело за участие в нежелательной организации в РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении политолога Татьяны Становой (признана в РФ иноагентом), ранее дважды оштрафованной за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России, сообщили в прокуратуре Москвы в среду.

"По материалам проверки в отношении Становой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - говорится в сообщении.

"Татьяна Становая (признана иноагентом), будучи дважды привлеченной к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации "Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии", (деятельность признана нежелательной на территории РФ), находясь за пределами РФ, продолжает участвовать в деятельности указанной организации в качестве научного сотрудника структурного подразделения", - отметили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что расследование дела находится на контроле в прокуратуре.