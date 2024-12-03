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Глава Башкирии опроверг слухи о передаче регионального пакета БСК новому владельцу

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Башкирия продолжает быть совладельцем АО "Башкирская содовая компания", заявил глава республики Радий Хабиров на "прямой линии" 3 декабря. Его спросили о слухах по поводу передачи принадлежащего республике госпакета акций новому владельцу.

"Это неправда. Президент Российской Федерации сказал - вернуть "Соду" (в собственность государства - ИФ). После моего обращения к нему нам увеличили этот пакет. Процессы могут разные происходить. Но сейчас часть предприятия принадлежит республике", - ответил Хабиров.

В августе 2020 года Генпрокуратура России в связи со сделкой, из-за которой государство утратило контроль над БСК, обратилась в Арбитражный суд Башкирии с иском об истребовании в пользу государства пакетов акций АО "БСК", которыми владели ответчики по делу: АО "Башкирская химия", АО "Региональный фонд" и ООО "Торговый дом "Башкирская химия". Суд иск удовлетворил.

По решению руководства страны, Башкирия получила 38,3% акций из госпакета РФ (95,7%) во владение и еще 11,7% плюс 1 акцию в доверительное управление. Согласно отчетным данным башкирского предприятия за 2021 год, РФ владела 57,44% БСК (из них 11,72% было у Башкирии в доверительном управлении), кипрская "Кенвен Энтерпрайзес Лимитед" - 3%, Башкирия - 38,28%.

В соответствии с опубликованным 13 апреля 2023 года указом президента, находящиеся в федеральной собственности 757 343 обыкновенные акции АО "Башкирская содовая компания" были переданы в доверительное управление АО "Русский водород", без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями.

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты.

Арбитражный суд Башкирии БСК Башкирия Генпрокуратура Радий Хабиров Башхим
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