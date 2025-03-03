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"Башкирская содовая компания" исключена из стратегических предприятий

"Башкирская содовая компания" исключена из стратегических предприятий
Завод "Башкирской содовой компании" в Стерлитамаке
Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об исключении АО "Башкирская содовая компания" из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Документ размещен на портале правовых актов.

"Правительству Российский Федерации в 3-месячный срок обеспечить прекращение доверительного управления находящимися в федеральной собственности 951 494 обыкновенными акциями акционерного общества "Башкирская содовая компания", - говорится в указе.

Речь идет о переданных АО "Русский водород" в доверительное управление 757 343 обыкновенных акциях БСК, а также о части федерального пакета (194 151 акция), которую получила в управление Башкирия.

В августе 2020 года Генпрокуратура в связи со сделкой, из-за которой государство утратило контроль над БСК, обратилась в Арбитражный суд Башкирии с иском об истребовании в пользу государства пакетов акций АО "БСК", которыми владели ответчики по делу: АО "Башкирская химия", АО "Региональный фонд" и ООО "Торговый дом "Башкирская химия". Суд иск удовлетворил.

По решению руководства страны, Башкирия получила 38,3% акций из госпакета (95,7%) во владение и еще 11,7% плюс 1 акцию в доверительное управление.

Согласно отчетным данным башкирского предприятия за 2021 год, РФ владела 57,44% БСК (из них 11,72% было у Башкирии в доверительном управлении), кипрская "Кенвен Энтерпрайзес Лимитед" - 3%, Башкирия - 38,28%.

По указу президента от 13 апреля 2023 года, находящиеся в федеральной собственности 757 343 обыкновенные акции АО "Башкирская содовая компания" были переданы в доверительное управление АО "Русский водород", "без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями".

"Башкирская содовая компания" - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров в стране по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты.

Башкирия БСК Арбитражный суд Башкирии Владимир Путин Генпрокуратура Русский водород
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