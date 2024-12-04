Орешкин предложил подумать об отказе в субсидиях непубличным компаниям

Набиуллина с этим согласилась

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы администрации президента Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!" предложил подумать об отказе от госсубсидий для непубличных компаний, председатель Банка России Эльвира Набиуллина согласилась с тем, что такой вариант можно рассмотреть.

"Выход на рынок - это все-таки стратегическое решение для компании, не сиюминутное. Готовность быть более прозрачным. Момент выхода на рынок - да, на это влияет ключевая ставка. И мы сейчас видим, что инвесторы выжидают (на фоне ужесточившейся денежно-кредитной политики - ИФ). Хотя в этом году было по количеству размещений акций 19 штук - это рекорд за последние 10 лет. Объемы маленькие", - отметила Набиуллина.

Председатель ЦБ напомнила, что цифры привлечения компаниями средств с рынка капитала и через кредиты несопоставимы - 102 млрд рублей против 12,5 трлн рублей.

"Потенциал для размещений огромный. Нужны дополнительные стимулы здесь, это само собой не произойдет, не только из-за ключевой ставки, мы с правительством сейчас их обсуждаем, в том числе переориентацию мер господдержки, чтобы не дискриминировать рынок капитала, когда выдаются льготы только на привлечение ресурсов через кредит. Это не потребует увеличения финансирования (со стороны бюджета - ИФ), нужно это переориентировать", - сказала председатель Банка России.

"Можно вот, например, непубличным компаниям субсидии не давать", - предложил Орешкин.

"Можно, как вариант. Как мы в свое время рассматривали, кстати, в рамках правительственной комиссии по разрешениям на приобретение акций иностранных инвесторов с тем, чтобы выводить на публичный рынок (как условие согласования сделок по выходу зарубежных инвесторов из российских активов - ИФ). И мне кажется, к этой теме тоже надо вернуться", - ответила Набиуллина.