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Генсек ООН и президент Турции обсудили дестабилизацию в Сирии

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости дипломатического решения конфликта в Сирии и защиты мирных граждан.

"Я подчеркнул, что нужно немедленно обеспечить гуманитарный доступ ко всем нуждающимся гражданским лицам и добиться, при содействии ООН, возвращения к политическому процессу для прекращения кровопролития", - сказал Гутерриш журналистам.

Генсек также призвал все стороны конфликта в Сирии к "серьезному взаимодействию с Гейром Педерсеном - спецпосланником ООН по Сирии с тем, чтобы выработать новый всеобъемлющий подход к урегулированию этого кризиса".

"Настало время для серьезного диалога", - сказал Гутерриш.

События в Сирии он назвал "горьким плодом хронической коллективной неспособности реализовать предыдущие механизмы деэскалации и обеспечить подлинное общенациональное прекращение огня". Гутерриш добавил, что неудачи потерпели и попытки инициировать политический процесс по выполнению резолюций Совбеза ООН.

Управление по коммуникациям администрации турецкого президента сообщило, что Эрдоган и Гутерриш обсудили ряд региональных и глобальных вопросов.

В частности, Эрдоган отметил, что сирийский конфликт вступил в новую фазу, которой нужно "спокойно" заниматься, и что Анкара не желает дальнейшей дестабилизации в Сирии.

"Президент Эрдоган указал, что на данном этапе сирийский режим должен срочно вступить в диалог с собственным народом для всеобъемлющего политического решения", - отмечается в пресс-релизе.

Президент добавил, что Турция продолжит прикладывать усилия для деэскалации ситуации, защиты гражданских лиц и продвижения политического процесса.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населённых пунктов. Их наступление продолжается.

Алеппо Идлиб Антониу Гутерриш ООН Турция Реджеп Тайип Эрдоган Гейр Педерсен
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