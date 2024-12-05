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Иск о взыскании 18,2 млрд рублей с бывших владельцев "Макфы" рассмотрят без прессы

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска решил рассматривать в закрытом режиме иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцам "Макфы" и аффилированным с ними лицам о взыскании 18,171 млрд рублей, а также доли в уставном капитале ООО "Мишкинский продукт", сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд находит ходатайство представителя истца о переходе в закрытое судебное заседание подлежащим удовлетворению", - сказал судья.

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Представитель прокуратуры, подавая ходатайство, отметил, что в рамках рассмотрения дела будут представлены копии материалов уголовного дела в отношении Михаила Юревича, которые не подлежат разглашению, поскольку расследование ещё не завершено.

Адвокаты, представляющие интересы ответчиков, выступали против закрытия процесса.

Иск был подан 11 ноября к 13 ответчикам, в том числе экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, членам его семьи, а также к экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову. Адвокат Игорь Трунов (представляет интересы экс-владельцев "Макфы") в телеграмм-канале сообщал, что прокуратура настаивает на взыскании с ответчиков дивидендов, распределенной прибыли и займов за 2002-2024 годы на сумму 18,171 млрд рублей, как имущества, полученного коррупционным путем и подлежащего обращению в доход государства.

Центральный суд 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", по этому иску выступали 33 юрлица, в том числе крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург), а также 13 физических лиц. В их числе - экс-губернатор Челябинской области Юревич, экс-депутат Госдумы Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июле - перешли в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики по делу подали апелляционную жалобу на решение суде первой инстанции, однако она была отклонена.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.

Макфа Игорь Трунов Центральный суд Челябинск РСХБ Михаил Юревич Генпрокуратура
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