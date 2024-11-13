Генпрокуратура хочет взыскать с бывших владельцев "Макфы" более 18 млрд рублей

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура подала в Центральный районный суд Челябинска иск к бывшим владельцам "Макфы" и аффилированным с ними лицам о взыскании 18,171 млрд рублей, а также доли в уставном капитале ООО "Мишкинский продукт", сообщил в Telegram адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы экс-владельцев "Макфы".

По его данным, прокуратура настаивает в том числе на взыскании дивидендов, распределенной прибыли и займов за 2002-2024 годы на сумму 18 171,01 млн рублей, как имущества, полученного коррупционным путем и подлежащего обращению в государства.

Иск подан к 13 ответчикам, в том числе экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову.

Предварительное заседание назначено на 5 декабря.

Как отмечает Трунов, защита "Юревича М.В. считает иск незаконным и не подлежащим удовлетворению".

Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург). Кроме того, ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Юревич, экс-депутат Госдумы Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В исковом заявлении Генпрокуратура требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июле - перешли в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики по делу подали апелляционную жалобу на решение суде первой инстанции, однако она была отклонена.

Министр финансов Антон Силуанов на макроэкономической сессии ПМЭФ 6 июня подтвердил планы государства продать в дальнейшем активы, которые перешли в госсобственность по решениям судов.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.