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Экс-владельцы "Макфы" подали кассацию на решение о ее обращении в доход государства

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Семья Юревичей, владевшая крупным российским производителем макарон, муки и круп "Макфа", подала кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции на решение об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Об этом сообщил в своем телеграм-канале адвокат Игорь Трунов (представляет интересы семьи Юревичей).

Трунов подтвердил "Интерфаксу" факт подачи 21 октября кассационных жалоб на решения нижестоящих судов об обращении "Макфы" в доход государства.

В частности, жалобы поданы на решение Центрального суда Челябинска от 8 мая и апелляционное определение Челябинского областного суда от 30 июля.

В числе оснований для обжалования решений судов по делу "Макфы" в заявлении указывается нарушение сроков исковой давности, поскольку прокурор обратился в суд спустя более 20 лет после приобретения компаний холдинга "Макфа", а также незаконное применение утративших силу положений ст.169 ГК РФ.

Кроме того, отмечается, что в ходе разбирательства гражданская коллегия расследовала не входящее в ее компетенцию "незаконное участие в предпринимательской деятельности – ст. 289 УК РФ" экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, незаконно расширила круг ответчиков, поскольку "семь ответчиков никогда не были чиновниками". Также в заявлении указывается на "отсутствие доказательств о нарушении ответчиками антикоррупционного законодательства и совершения ими коррупционных правонарушений", "нарушение процедуры проведения проверки в отношении депутатов Госдумы РФ", "нарушении конституционного принципа подсудности".

Как сообщалось, Центральный районный суд Челябинска 8 мая этого года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург). Кроме того, ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Юревич, экс-депутат Госдумы Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В исковом заявлении Генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июле – перешли в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики по делу подали апелляционную жалобу на решение суде первой инстанции, однако она была отклонена.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на макроэкономической сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 6 июня подтвердил планы государства продать в дальнейшем активы, которые перешли в госсобственность по решениям судов.

Основной участник бизнес-группы – АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса РФ.

Макфа
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