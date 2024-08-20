Поиск

Бывшие владельцы Макфы оспорили передачу управления активами холдинга "РСХБ-Финанс"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бывший владельцы холдинга "Макфа", крупного российского производителя макарон, муки и круп, оспаривают решение Росимущества о передаче управления предприятиями холдинга структуре Россельхозбанка - ООО "РСХБ-Финанс".

Соответствующий иск 16 августа подали в Арбитражный суд Москвы экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и члены его семьи - Валерий, Наталья и Александр Юревичи, а также Максим и Валерия Чигинцева (все являются ответчиками по делу об изъятии "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства), говорится в картотеке арбитражных дел. Заявление пока не принято к производству.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов, представляющий в суде интересы семьи Юревичей, истцы настаивают на признании незаконными действий Росимущества по передаче полномочий по управлению почти двадцатью связанными с "Макфой" предприятиями ООО "РСХБ-Финанс".

Адвокат объяснил, что в рамках рассмотрения иска об обращении "Макфы" и связанных с не компаний в доход государства суд 28 марта наложил арест на имущество ответчиков по делу, в том числе запрет на передачу акций и долей, а также передачу управления обществами.

"Росимущество передало управление в обществах "Макфы" до вступления решения суда в законную силу. Встает вопрос: арест действует выборочно или для всех?", - сказал Трунов.

По его словам, ранее иск подавался в Тверской городской суд, которые вынес решение об арбитражной подсудности этого заявления.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с ней компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург). Кроме того, ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В иске Генпрокуратур требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Заместитель генпрокурора также заявлял ходатайство о применении мер по обеспечению иска - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний. Данное ходатайство было удовлетворено судом. Судебные приставы арестовали активы ответчиков: в рамках дела было выдано около 100 исполнительных листов.

Позднее, в апреле, суд по заявлению Генпрокуратуры частично заменил обеспечительные меры АО "Макфа", разрешив проводить расчеты с контрагентами, сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к прокуратуре.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в начале июля - под управление "РСХБ-Финанс".

В июне глава Минфина Антон Силуанов подтвердил планы государства продать в дальнейшем активы, которые перешли в госсобственность по решениям судов.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.

Вадим Белоусов Игорь Трунов Макфа РСХБ Росимущество Михаил Юревич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство вывело из-под курсовых экспортных пошлин газетную бумагу

Правительство вывело из-под курсовых экспортных пошлин газетную бумагу

В ростовском Пролетарске площадь пожара на складе топлива составляет 10 тысяч кв. м

Транзит российского газа через Украину после выходных вернулся к максимуму

МВД выпустило советы по мерам информбезопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях

Глава РАН заявил, что международное сотрудничество ученых не прерывается

"Почта России" сообщила об ограничениях работы своей германской "дочки"

Из девяти районов Курской области за сутки эвакуировали более 830 человек

Из девяти районов Курской области за сутки эвакуировали более 830 человек

В Пятигорске произошел пожар на склоне горы Машук

Что произошло за день: понедельник, 19 августа

Банк России предложил реформу микрофинансирования

Банк России предложил реформу микрофинансирования
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });