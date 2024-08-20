Бывшие владельцы Макфы оспорили передачу управления активами холдинга "РСХБ-Финанс"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бывший владельцы холдинга "Макфа", крупного российского производителя макарон, муки и круп, оспаривают решение Росимущества о передаче управления предприятиями холдинга структуре Россельхозбанка - ООО "РСХБ-Финанс".

Соответствующий иск 16 августа подали в Арбитражный суд Москвы экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и члены его семьи - Валерий, Наталья и Александр Юревичи, а также Максим и Валерия Чигинцева (все являются ответчиками по делу об изъятии "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства), говорится в картотеке арбитражных дел. Заявление пока не принято к производству.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов, представляющий в суде интересы семьи Юревичей, истцы настаивают на признании незаконными действий Росимущества по передаче полномочий по управлению почти двадцатью связанными с "Макфой" предприятиями ООО "РСХБ-Финанс".

Адвокат объяснил, что в рамках рассмотрения иска об обращении "Макфы" и связанных с не компаний в доход государства суд 28 марта наложил арест на имущество ответчиков по делу, в том числе запрет на передачу акций и долей, а также передачу управления обществами.

"Росимущество передало управление в обществах "Макфы" до вступления решения суда в законную силу. Встает вопрос: арест действует выборочно или для всех?", - сказал Трунов.

По его словам, ранее иск подавался в Тверской городской суд, которые вынес решение об арбитражной подсудности этого заявления.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с ней компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург). Кроме того, ответчиками по иску являлись 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В иске Генпрокуратур требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Заместитель генпрокурора также заявлял ходатайство о применении мер по обеспечению иска - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний. Данное ходатайство было удовлетворено судом. Судебные приставы арестовали активы ответчиков: в рамках дела было выдано около 100 исполнительных листов.

Позднее, в апреле, суд по заявлению Генпрокуратуры частично заменил обеспечительные меры АО "Макфа", разрешив проводить расчеты с контрагентами, сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к прокуратуре.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в начале июля - под управление "РСХБ-Финанс".

В июне глава Минфина Антон Силуанов подтвердил планы государства продать в дальнейшем активы, которые перешли в госсобственность по решениям судов.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.