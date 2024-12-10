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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:48

Отклонен иск об отмене передачи управления активами "Макфы" "РСХБ-Финансу"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска бывших владельцев холдинга "Макфа" об оспаривании действий Росимущества по передаче управления предприятиями холдинга структуре Россельхозбанка - ООО "РСХБ-Финанс", говорится в картотеке арбитражных дел.

"В иске отказать полностью", - отмечается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочные части решения суда пока не опубликованы.

16 августа иск подали экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и члены его семьи Валерий, Наталья и Александр Юревичи, а также Максим и Валерия Чигинцевы (все являются ответчиками по делу об изъятии "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства).

Адвокат Игорь Трунов, представляющий в суде интересы семьи Юревичей, говорил "Интерфаксу", что истцы настаивают на признании незаконными действий Росимущества по передаче полномочий по управлению почти двадцатью связанными с "Макфой" предприятиями ООО "РСХБ-Финанс". В частности, по его словам, в марте 2024 года в рамках дела об обращении "Макфы" в доход государства был наложен арест на имущество ответчиков, в том числе введен запрет на передачу акций и долей, а также передачу управления обществами, однако "Росимущество передало управление в обществах "Макфы" до вступления решения суда в законную силу".

Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года по иску Генпрокуратуры обратил "Макфу" и связанные с нею компании в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", по этому иску выступали 33 юрлица, в том числе крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург), а также 13 физических лиц. В их числе - экс-губернатор Челябинской области Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июле - перешли в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики по делу подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, однако она была отклонена.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.

Игорь Трунов Макфа Росимущество Михаил Юревич РСХБ-Финанс
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