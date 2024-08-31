Директор ЦЭМИ РАН: стране нужна специальная демографическая операция

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Демографическая ситуация в России, как неоднократно отмечал президент страны Владимир Путин, является сложной, при этом "ее решение связано с огромным количеством переменных, которые сложно понять неспециалистам".

Определением этих "переменных" и вообще тенденций в динамике численности населения страны и занимаются сотрудники Центрального экономико-математического института РАН.

Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует на эту тему с директором института членом-корреспондентом РАН Альбертом Бахтизиным.

Зачем нужна специальная демографическая операция

Корр.: Я бы хотел начать наш разговор с потрясающего вывода, который вы сделали в одной из недавних статей: "стране нужна специальная демографическая операция, не менее важная, чем специальная военная операция, и не менее трудная по качеству и количеству проблем, которые необходимо решить".

Бахтизин: Дело в том, что сокращение населения у нас носит катастрофический характер: мы в год теряем по 500-600 тысяч человек. И это создает угрозу национальной безопасности, учитывая размеры территории, учитывая необходимость значительного количества людей для поддержания нужных для экономики темпов роста. Так что одной из важнейших задач сегодня становится даже не восполнение, а увеличение численности населения страны. Легко решить эту задачу невозможно. Поэтому такая операция необходима.

У нас и у ВОЗ выводы разные

Корр.: Согласно одному из опубликованных сценариев, с учетом сложившихся тенденций по смертности, рождению и миграции населения, к концу века население России составит 120,5 млн человек. Но вместе с тем отмечается, что "если задействовать некоторые механизмы, то количество населения может вырасти почти до полтораста млн человек". Кто делал эти расчеты, и что это за механизмы?

Бахтизин: Поясню. Дело в том, что сценариев демографического прогнозирования очень много. В данном случае приводятся числа из исследования, опубликованного Организацией Объединенных Наций, которое, к тому же, является и самым цитируемым. Но есть еще более пессимистичные оценки. Например, Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья населения, финансируемый Всемирной организацией здравоохранения, прогнозирует еще более резкое снижение численности (до 106 млн человек). Свой вывод ученые этого института базируют на ряде серьезных причин. Назову три из них. Первая – это возрастающий уровень урбанизации, затем снижение предоставляемых медицинских услуг, и, наконец, повышенный уровень социальной напряженности.

Теперь, что касаемо наших расчетов. Мы проводили самые разные оценки влияния различных факторов на увеличение репродуктивных способностей, или на увеличение суммарного коэффициента рождаемости. Тестировали несколько сценариев, и получилось, что наиболее действенной мерой для России является дезурбанизация. Под ней мы понимаем более равномерное расселение с увеличением квадратных метров жилья, которые приходятся на человека. Наши расчеты показывают, что это повлияет на увеличение репродуктивных установок людей.

Более того, если посмотреть на опросы Росстата, которые они проводили совсем недавно, то получается, что нереализованный потенциал, то есть разница между средними значениями ожидаемого и желаемого числа детей, в зависимости от оценки уровня жизни, в первую очередь, от жилищных условий, очень большая.

Этот нереализованный потенциал, по сути, означает, что если приложить дополнительные усилия со стороны государства для решения жилищного вопроса и для финансового стимулирования молодых семей, которые планируют завести детей, то это тоже может сильно скорректировать репродуктивные установки и поднять уровень рождаемости на 40-50%.

Необходимо уйти от чрезмерной концентрации населения! Но как этого добиться?

Корр.: В выводах вашего института есть положение о негативном влиянии на увеличение рождаемости чрезмерной концентрации населения в одном месте. Как я понимаю, речь идет о городах-миллионниках. Но от них невозможно отказаться. Чтобы их расселить, нужно не только желание переехать, но и колоссальные средства.

Бахтизин: Пару слов на этот счет скажу. Во-первых, это общая проблема. Потому что на данный момент 56% населения мира проживают в городах, и согласно умеренному прогнозу Всемирного банка, к середине текущего века эта доля увеличится, наверное, до 70%. То есть во всех странах эта тенденция наблюдается, и она является одним из серьезных факторов депопуляции. Какие механизмы для решения этой проблемы придумывают в разных странах мира?

В первую очередь – это финансовое стимулирование. Пример Японии. В 2023 году у них вошла в действие программа Garden City Nation, согласно которой предлагается 1 млн йен на ребенка для тех семей, которые будут покидать пределы агломерации большого Токио в сторону сельских поселений. То же самое в ряде европейских стран. И там говорят о финансовом стимулировании, но оно носит самый разный характер. Например, в Португалии 4800 евро в год в случае переезда семьи в сельское поселение.

Корр.: В год? И на какое время? Одноразово?

Бахтизин: Да, это единоразовая мера поддержки, и в Португалии выдвигается условие, что семья проживет на новом месте не меньше одного года. Пытаются решить эту проблему также в Испании и США (в штате Вермонт выделяются единовременные субсидии в 7500 долларов), и другие. Пытаются? Да, но ни в одной из них значимых результатов не достигнуто!

Сами люди в опубликованных письмах – опросах отмечают, что основной сдерживающей для переезда причиной являются очень маленькие суммы, которые выделяются государством для переезда, к тому же они одноразовые. Получил и непонятно, что делать дальше? Они считают, что такие пособия должны носить регулярный характер. Кроме того, должны быть дополнительно предусмотрены налоговые льготы, содействие в трудоустройстве, необходимо обеспечение удаленной работой, медицинское обслуживание, наличие объектов социальной инфраструктуры.

Короче говоря, по мнению потенциальных участников программы переселения, условия жизни в сельской местности не должны особенно уступать по уровню жизни в мегаполисе. Но нигде этого не удалось достичь, поэтому эти программы не сработали ни в одной стране.

У нас тоже была попытка – "дальневосточный гектар", но и она по сути ничем не кончилась, потому что потенциальных переселенцев не устраивало качество предоставляемых земельных наделов и отсутствие подъемных средств, необходимых для обустройства. А дом на что строить? И самое главное: должна быть развитая инфраструктура, чтобы люди захотели переезжать. Все это требует огромных инвестиций.

Запрет на расширение города

Есть и другие примеры попыток решить проблему дезурбанизации. В частности, регулирование размера города. Например, в Китае всерьез рассматривается вопрос, причем у них тоже подкреплено это все соответствующими расчетами, об административном удержании численности крупнейших мегаполисов на том уровне, на котором она есть сейчас. Для Пекина – 23 млн, и так далее. То есть не давать городам разрастаться, потому что все расчеты показывают, что сверхконцентрация людей на ограниченной территории и их проживание в маленьких помещениях ведет к снижению уровня рождаемости. Понимая это, власти прорабатывают вопрос об ограничении расширения городов.

Согласно аналитическим материалам, касающимся развития городов, к середине текущего века предполагается, что тысячу крупнейших мегаполисов охватят порядка 33% от населения всей планеты, а число мегаполисов с населением больше 10 млн увеличится в три раза. Значит повышение уровня урбанизации — это общая тенденция. Но это неизменно будет приводить к еще более ускоряющемуся снижению рождаемости, причем во все страны. И потому, наверное, одной из действенных мер по сдерживанию роста агломераций станет принудительное ограничение этого процесса.

Прогнозы для России: не все так просто!

Корр.: Вернемся в нашу страну. Согласно вашей модели, каковы прогнозы России в демографии на ближайшее будущее, например, до 15 лет?

Бахтизин: Наши прогнозы показывают дальнейшее снижение рождаемости. Вот из чего мы исходим. Это, в первую очередь, довольно заметное снижение численности женщин в фертильном возрасте (детородный – ИФ), то есть от 15 до 49 лет, а в наиболее репродуктивном возрасте – от 20 до 29 лет. По нашим расчетам, к 30-му году количество таких женщин сократится порядка на 9%.

Для решения демографической проблемы у нас есть хорошая программа - материнский капитал. На период ее введения в 2007 году она оказала положительное воздействие. По нашим оценкам, за весь срок реализации она стимулировала примерно 2,5 млн дополнительный рождений.

Но не все так просто. Перенос этой программы со второго на первого ребенка, когда стали выплачивать преимущественного за одного, привело к тому, что, начиная с 2020 года, резко снизился суммарный коэффициент рождаемости именно вторых детей. И самое главное – сумма. Хотя выплаты все время растут и индексируются и суммарно, выплаты за первого и второго ребенка составляют больше 800 тыс.рублей.

Это много? Относительной размера суммы – кажется, что да. Однако если ее сравнивать с возможностями проживания, к примеру, в Москве, то получается, что, учитывая разогнанную стоимость квадратных метров, этих средств хватит на покупку двух-трех квадратных метров, и, значит, жилищную проблему это не решает. А для нашей страны этот фактор имеет особое значение.

У нас, к сожалению, до недавнего времени и квартиры имели тенденцию к снижению по числу квадратных метров. Пришлось законодательно вводить меру, чтобы запретить строить в Москве квартиры меньше 28 квадратов, потому что это совсем клетки. Все тенденции, которые складывались до последнего времени, вели к дополнительной депопуляции: это и возрастающая, резко опережающая рост заработной платы стоимость жилья, с одной стороны, и сокращение самих квадратных метров, то есть среднего размера жилья.

Вот эти две тенденции - жилищная проблема и уровень выплат - приводили к дополнительному дестимулированию рождаемости.

Еще немного о финансовой проблеме

Впрочем, она относится не только к нашей стране. Если взять аналогичную программу в Японии, выплаты по которой составляют 500 тыс. йен, то такой суммы едва хватает на оплату услуг роддомов. Последняя индексация этого пособия на 80 тыс. йен вызвала гневную реакцию многих молодых женщин – потенциальных рожениц из-за "оскорбительно малого размера".

На некоторые наши статьи про значение материнского капитала я получил много откликов. Их смысл сводится к тому, что финансовое стимулирование - это хорошо, но только его одного недостаточно, особенно для людей, которые живут в маленьких населенных пунктах. Почему? Потому что во многих пунктах полностью отсутствует инфраструктура для будущих рожениц. Одна женщина написала, что ей для того чтобы родить, надо ехать несколько сот километров до более крупного центра, где есть пункты акушерства и гинекологии, где могут оказать качественные медицинские услуги.

Вывод: методы финансового стимулирования, конечно, должны быть, но не носить разовый характер, как материнский капитал, а быть в качестве постоянных социальных выплат, и надо подумать о налоговых послаблениях для семей с детьми.

Что такое спецоперация в области демографии?

Корр.: Я хочу закончить тему с того, с чего начал, с вашего вывода, что стране нужна специальная демографическая операция. Что вы имеете в виду под призывом провести специальную демографическую операцию?

Бахтизин: Мы перечислили некоторые механизмы, которые, с одной стороны, являются действенными, с другой - очень дорогими. Дезурбанизация, которая предусматривает более равномерное расселение, в свою очередь, предусматривает строительство многочисленных объектов социальной инфраструктуры с тем, чтобы проводить сглаживание по качеству жизни между столицей и сельскими поселениями.

Все это требует больших финансовых вложений. Но без них, конечно, корректировка тренда депопуляции невозможна. Поэтому, когда мы говорим про специальную операцию, связанную с достижением целевых показателей, которые обозначил президент, к тридцатому году суммарный коэффициент рождаемости это 1,6; в 2036 - 1,8, мы должны понимать, что достижение таких целевых показателей возможно только через большие финансовые вложения в развитие социальной инфраструктуры, в дополнительное финансирование системы здравоохранения.

Но и это не все. Стоящие перед Россией демографические проблемы, и это отмечал в одном из своих выступлений президент страны Владимир Путин, невозможно решить одними деньгами, необходимы и соответствующие жизненные ориентиры людей.

Поэтому, если производить ранжировку, я бы, наверное, сказал, что урбанизация, сокращение жилья, приходящегося на одно домохозяйство, уровень социальной напряженности (тоже важнейший фактор депопуляции), - вот эти, наверное, три основных фактора, которые являются причиной снижения рождаемости.

Уточню: когда я говорю про спецоперацию, то имею в виду, конечно, необходимость существенных вложений во все сферы жизни, чтобы приблизиться к обозначенным результатам и по увеличению рождаемости, и по снижению смертности.