Суд по собственному заявлению блогера Блиновской признал ее банкротом

Блогер Елена Блиновская в Савеловском суде Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду по собственному заявлению блогера и основательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской признал ее банкротом.

Как следует из информации на сайте суда, суд открыл в отношении нее процедуру реализации имущества.

Суд ранее, учитывая наличие у должника детей, привлек к участию в деле орган опеки и попечительства по Москве.

На депозитный счет суда были перечислены 25 тыс. рублей на финансирование процедуры банкротства.

Заявление о банкротстве поступило в суд 31 мая.

Размер долга в картотеке не указан.

Как сообщалось ранее, ИФНС совместно с представителями правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 24 октября 2023 года о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей.

Не согласившись с решением ИФНС, Блиновская обратилась в суд с иском. Однако суд 2 апреля отказал в его удовлетворении. Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июня и Арбитражный суд Московского округа 10 октября отклонили жалобу Блиновской на решение суда первой инстанции. Иск был подан 26 декабря 2023 года.

Блиновская 31 мая 2024 года подала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.

Дело Блиновской

Елена Блиновская – российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" – была задержана 27 апреля 2023 года при попытке выехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В настоящее время Блиновская находится в СИЗО.