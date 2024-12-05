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Суд отложил иск к бывшим владельцам "Макфы" на 18 млрд рублей до 12 декабря

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Челябинске Центральный суд отложил до 12 декабря рассмотрение иска Генпрокуратуры к бывшим владельцам "Макфы" и аффилированным с ними лицам о взыскании 18,171 млрд рублей, а также доли в уставном капитале ООО "Мишкинский продукт", сообщил адвокат ряда ответчиков Вячеслав Плахотнюк.

"Предварительное заседание отложено на 12 декабря", - сказал он журналистам.

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По его словам, представители истца заявили ходатайство об уточнении исковых требований, в частности, об привлечении еще одного ответчика. Это ходатайство, по словам адвоката, суд пока оставил открытым. Как уточнила адвокат Людмила Айвар (представляет интересы Михаила Юревича и членов его семьи), речь идет о Михаиле Подоляко, сыне одной из ответчиц.

Иск был подан 11 ноября к 13 ответчикам, в том числе экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, членам его семьи, а также к экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову. Адвокат Игорь Трунов (представляет интересы экс-владельцев "Макфы") сообщал, что прокуратура настаивает на взыскании с ответчиков дивидендов, распределенной прибыли и займов за 2002-2024 годы на сумму 18,171 млрд рублей, как имущества, полученного коррупционным путем и подлежащего обращению в доход государства.

Центральный суд Челябинска 8 мая этого года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Решение суда было принято к немедленному исполнению.

Ответчиками, помимо "Макфы", по этому иску выступали 33 юрлица, в том числе крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург), а также 13 физических лиц. В их числе - экс-губернатор Челябинской области Юревич, экс-депутат Госдумы Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июле - перешли в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики по делу подали апелляционную жалобу на решение суде первой инстанции, однако она была отклонена.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.

Игорь Трунов Макфа Центральный суд Генпрокуратура Михаил Юревич Вячеслав Плахотнюк Людмила Айвар
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