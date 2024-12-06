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Роспотребнадзор сообщил об отсутствие регистрации у "уничтожающего раковые клетки" БАДа

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии свидетельства о государственной регистрации у биологически активной добавки "Пептиды Т-1", которая распространяется под видом препарата "специфической борьбы и уничтожения раковых клеток".

"Роспотребнадзор сообщает, что в Едином реестре свидетельства о государственной регистрации продукции с наименованием "Пептиды Т-1" отсутствуют. Ведомством государственная регистрация БАД с указанным наименованием не проводилась", - сказали журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что рекламируемый в соцсетях препарат "Пептид Т-1", который распространяли сотрудники компании "Живая Земля" под видом препарата "специфической борьбы и уничтожения раковых клеток", Роспотребнадзором в адрес редакции подготовлено официальное письмо с требованием незамедлительно предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие указанную информацию, в том числе о наименовании юридического лица и/или индивидуального предпринимателя, осуществляющих реализацию небезопасной продукции на территории РФ.

В ведомстве также напомнили, что БАДы относятся к пищевой продукции, не обладают лечебными свойствами, не являются лекарственными средствами.

Роспотребнадзор
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