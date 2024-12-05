Поиск

Минэкономразвития РФ планирует вернуть 72-часовой безвиз для круизных интуристов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ прорабатывает вопрос возвращения в 2025 году 72-часового безвизового пребывания в России пассажиров круизных судов из других стран, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"У нас работают безвизовые групповые поездки, запущена электронная виза. Идея, которую мы, я думаю, что в следующем году реализуем, это вернуть 72 часа для пассажиров круизных судов. Они могут оставаться на три дня в городе пребывания без визы. Это первый важнейший аспект, который, если мы не реализуем, то поделим все наши усилия по продвижению на ноль", - сказал Вахруков на сессии в рамках Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!" в четверг.

Он отметил, что также для развития въездного туризма необходимо продолжить работу по расширению прямого авиасообщения с другими странами, а также построению прямых связей между российскими городами и целевыми международными рынками.

В июне Вахруков сообщал, что в министерстве планируют разрешить иностранным пассажирам круизных судов три дня находиться в России без виз, а в дальнейшем расширить этот механизм и на курорты проекта "Пять морей".

Безвизовое пребывание для иностранных круизных туристов в России через порт Санкт-Петербурга на 72 часа действовало с 2009 года до пандемии коронавируса.

Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РКН заблокировал доступ к ряду сайтов с аниме из-за ЛГБТ-пропаганды

РЖД сократят инвестпрограмму-2025 примерно на 40%

Минтранс даст право опоздавшим на рейс пассажирам использовать обратный билет

Минтранс даст право опоздавшим на рейс пассажирам использовать обратный билет

ФНС подала заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской более 1 млрд рублей

ФНС подала заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской более 1 млрд рублей

"СИБУР" в ближайшие недели проведет совет директоров по вопросу IPO на 2% акций

Ипотека в России

Путин призвал информировать население об окончании лимитов по "Семейной ипотеке"

Путин призвал информировать население об окончании лимитов по "Семейной ипотеке"
Дипломатическое противостояние

Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге и выдворяет трех дипломатов

Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге и выдворяет трех дипломатов

Из "Золотой Маски" исключили частные номинации

Из "Золотой Маски" исключили частные номинации

Глава Генштаба ВС РФ уведомил США об учениях в Средиземном море со стрельбами

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5522 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2049 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России28 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние220 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });