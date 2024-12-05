Минэкономразвития РФ планирует вернуть 72-часовой безвиз для круизных интуристов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ прорабатывает вопрос возвращения в 2025 году 72-часового безвизового пребывания в России пассажиров круизных судов из других стран, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"У нас работают безвизовые групповые поездки, запущена электронная виза. Идея, которую мы, я думаю, что в следующем году реализуем, это вернуть 72 часа для пассажиров круизных судов. Они могут оставаться на три дня в городе пребывания без визы. Это первый важнейший аспект, который, если мы не реализуем, то поделим все наши усилия по продвижению на ноль", - сказал Вахруков на сессии в рамках Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!" в четверг.

Он отметил, что также для развития въездного туризма необходимо продолжить работу по расширению прямого авиасообщения с другими странами, а также построению прямых связей между российскими городами и целевыми международными рынками.

В июне Вахруков сообщал, что в министерстве планируют разрешить иностранным пассажирам круизных судов три дня находиться в России без виз, а в дальнейшем расширить этот механизм и на курорты проекта "Пять морей".

Безвизовое пребывание для иностранных круизных туристов в России через порт Санкт-Петербурга на 72 часа действовало с 2009 года до пандемии коронавируса.