В РФ задумались об упрощении выдачи электронных виз иностранным туристам для въезда на Дальний Восток

Морская коллегия обсудит расширение возможностей по заходу в порты ДВФО иностранных туристических судов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ рассмотреть возможность упрощения порядка выдачи электронных виз для въезда иностранных граждан на территорию Дальневосточного федерального округа в туристических целях.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, главы МИД и МВД Сергей Лавров и Владимир Колокольцев, а также директор ФСБ Александр Бортников. Доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года.

Согласно другому поручению, Морская коллегия РФ должна рассмотреть вопрос о расширении возможности захода иностранных туристских судов в морские порты, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Доклад необходимо представить до 15 апреля 2025 года. Ответственным назначен помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Перечень поручений главы государства по итогам презентации результатов развития Дальнего Востока и встречи с модераторами сессий Восточного экономического форума 4 сентября 2024 года опубликован в понедельник на сайте Кремля.