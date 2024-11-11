Поиск

В РФ задумались об упрощении выдачи электронных виз иностранным туристам для въезда на Дальний Восток

Морская коллегия обсудит расширение возможностей по заходу в порты ДВФО иностранных туристических судов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ рассмотреть возможность упрощения порядка выдачи электронных виз для въезда иностранных граждан на территорию Дальневосточного федерального округа в туристических целях.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, главы МИД и МВД Сергей Лавров и Владимир Колокольцев, а также директор ФСБ Александр Бортников. Доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года.

Согласно другому поручению, Морская коллегия РФ должна рассмотреть вопрос о расширении возможности захода иностранных туристских судов в морские порты, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Доклад необходимо представить до 15 апреля 2025 года. Ответственным назначен помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Перечень поручений главы государства по итогам презентации результатов развития Дальнего Востока и встречи с модераторами сессий Восточного экономического форума 4 сентября 2024 года опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Дальний Восток Правительство РФ МИД РФ МВД ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 11 ноября

Иноагенты смогут только лично снимать средства со спецсчетов на территории России

Иноагенты смогут только лично снимать средства со спецсчетов на территории России

"Росатому" поручено рассмотреть ввод АЭС на Дальнем Востоке к 2032 году

Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Бен Махфуда

Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Бен Махфуда

Декабрьское решение Банка России по ставке будет зависеть от статданных

Военная операция на Украине

Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне СВО

Oxera оценила ущерб миру от стихийных бедствий за десять лет в $2 трлн

Oxera оценила ущерб миру от стихийных бедствий за десять лет в $2 трлн

Песков заявил, что пока от Берлина не было сигналов о возможном разговоре Путина и Шольца

Песков опроверг информацию о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков опроверг информацию о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });