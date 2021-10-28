Бастрыкин поручил проверить ростовское ДТП, в котором якобы участвовал депутат

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Фото: Денис Гришкин/АГН "Москва"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проводимой проверке по информации о ДТП в Ростовской области, в результате которого пострадала пожилая женщина.

Как сообщает пресс-служба ведомства, поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде дано в связи с обращением депутата заксобрания Ростовской области к руководству СК России с просьбой проверить дорожный инцидент.

В сообщении СКР не названо имени депутата, направившего запрос, однако ранее издание "Блокнот Ростов" опубликовало обращение в СКР от депутата Заксобрания Ростовской области от фракции ЛДПР Евгения Федяева с просьбой проверить обстоятельства ДТП, которое произошло в Ростове-на-Дону якобы с участием автомобиля депутата Госдумы РФ от "Единой России" Виталия Кушнарева.

23 октября местные СМИ сообщили, что Кушнарев сбил пенсионерку на проспекте Королева в Ростове-на-Дону и скрылся с места аварии. По данным пресс-службы ГИБДД по Ростовской области, ДТП с участием пешехода в Ворошиловском районе города зарегистрировано не было.

Пресс-служба ростовского регионального отделения партии "Единая Россия" опровергла факт ДТП. Там подчеркнули, что "столкновения автомобиля депутата с пожилой женщиной не было".

Виталий Кушнарев с 7 ноября 2016 по 23 апреля 2019 года занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону.