Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Бастрыкин поручил проверить ростовское ДТП, в котором якобы участвовал депутат

Бастрыкин поручил проверить ростовское ДТП, в котором якобы участвовал депутат
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Фото: Денис Гришкин/АГН "Москва"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проводимой проверке по информации о ДТП в Ростовской области, в результате которого пострадала пожилая женщина.

Как сообщает пресс-служба ведомства, поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде дано в связи с обращением депутата заксобрания Ростовской области к руководству СК России с просьбой проверить дорожный инцидент.

В России"Единая Россия" опровергла сообщения о ДТП в Ростове-на-Дону с участием депутатаЧитать подробнее

В сообщении СКР не названо имени депутата, направившего запрос, однако ранее издание "Блокнот Ростов" опубликовало обращение в СКР от депутата Заксобрания Ростовской области от фракции ЛДПР Евгения Федяева с просьбой проверить обстоятельства ДТП, которое произошло в Ростове-на-Дону якобы с участием автомобиля депутата Госдумы РФ от "Единой России" Виталия Кушнарева.

23 октября местные СМИ сообщили, что Кушнарев сбил пенсионерку на проспекте Королева в Ростове-на-Дону и скрылся с места аварии. По данным пресс-службы ГИБДД по Ростовской области, ДТП с участием пешехода в Ворошиловском районе города зарегистрировано не было.

Пресс-служба ростовского регионального отделения партии "Единая Россия" опровергла факт ДТП. Там подчеркнули, что "столкновения автомобиля депутата с пожилой женщиной не было".

Виталий Кушнарев с 7 ноября 2016 по 23 апреля 2019 года занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону.

СКР Александр Бастрыкин Ростов-на-Дону Госдума Виталий Кушнарев

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Песков заявил, что решений об обязательной вакцинации в РФ пока не принимали

Песков заявил, что решений об обязательной вакцинации в РФ пока не принимали

Заочно арестован экс-заключенный, передавший видео пыток в тюремной больнице

Заочно арестован экс-заключенный, передавший видео пыток в тюремной больнице

Выброс аммиака на химзаводе под Вологдой локализован

Пандемия коронавируса

В РФ впервые с начала пандемии более 40 тыс. COVID-заболевших за сутки

В РФ впервые с начала пандемии более 40 тыс. COVID-заболевших за сутки

Штраф за ложный вызов экстренных служб в новом КоАП вырастет до 10 тыс. рублей

Штраф за ложный вызов экстренных служб в новом КоАП вырастет до 10 тыс. рублей
Пандемия коронавируса

Володин пообещал перевести на удаленку депутатов, отказавшихся привиться

Штраф за опасное вождение появился в новой редакции КоАП

Штраф за опасное вождение появился в новой редакции КоАП
Пандемия коронавируса

Депутатов Госдумы проверят на наличие антител к COVID-19

В Мурманской области уничтожен боевик, готовивший теракты на военных объектах

Подозреваемый в убийстве семьи московского экс-банкира покончил с собой в СИЗО

Подозреваемый в убийстве семьи московского экс-банкира покончил с собой в СИЗО
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });