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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Обвиняемые в беспорядках в аэропорту Махачкалы получили по 8-9 лет колонии

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Александровский районный суд Ставропольского края приговорил семерых уроженцев Дагестана, участвовавших в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году, к лишению свободы на срок от восьми до девяти лет в колонии, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Суд с учётом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершённых преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от восьми до девяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, фигуранты дела признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооружённого сопротивления представителю власти), ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Один из них также осуждён по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья, в связи с осуществлением им своих должностных обязанностей).

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"В ходе рассмотрения дела установлено, что 29 октября 2023 года Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества", - отмечает Генпрокуратура.

По данным надзорного ведомства, в ходе беспорядков было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей, "нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты".

Кроме того, "в отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести", добавили в Генпрокуратуре.

Дагестан Махачкала
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