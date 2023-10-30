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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Глава Дагестана осудил действия устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Действия тех, кто собрался в воскресенье вечером в махачкалинском аэропорту, - грубое нарушение закона, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали.

"Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей", - отметил Меликов.

Руководитель региона считает, что участники беспорядков своим поступком "воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины - и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику".

В воскресенье вечером Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. В свою очередь, пресс-служба ГУ МВД России по СКФО заявила о возбуждении уголовного дела по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Дагестана.

Дагестан Сергей Меликов Махачкала
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