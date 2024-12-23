Еще восемь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осуждены на Кубани

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Усть-Лабинский районный суд (Краснодарский край) признал восьмерых жителей Дагестана виновными по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Адиль Абдуллаев, Будун Будунов, Гамзат Гамзатов, Курбан Ибрагимов, Магомед Ирбейнов, Гасан-Гусейн Магомедов, Магомед Омолаев и Мухомадрасул Шахбаев признаны виновными по ч.3 ст.263.1 (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры) и ч.2 ст.212 (участие в массовых беспорядках) УК РФ. Суд назначил им наказание от 7 до 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

"Подсудимые - участники массовых беспорядков, произошедших 29 октября 2023 года на территории международного аэропорта "Махачкала", когда там приземлился самолет из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля", - говорится в сообщении.

Вечером 29 октября 2023 года Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных на перрон. Толпа людей искала пассажиров, прибывших рейсом Тель-Авив - Махачкала. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них пострадали.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края. В августе текущего года Армавирский городской суд признал пятерых жителей Дагестана виновными и назначил им от 6 лет и 4 месяцев до 9 лет колонии общего режима. Позже в Ставропольском крае еще 15 человек были осуждены на сроки от 8 до 9 лет. Также Новокубанский районный суд Краснодарского края приговорил шестерых участников массовых беспорядков к лишению свободы на сроки от 7 до 8 лет.