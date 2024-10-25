В судах двух регионов остаются 27 уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае и на Кубани суда рассмотрят 27 уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, по которым проходят 129 человек, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Ведомство напомнило, что 29 октября 2023 года в аэропорту "Уйташ" подозреваемые на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля устроили массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием и уничтожением имущества.

"Противоправными действиями участников беспорядков уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - сказано в пресс-релизе."

Всего в суды Краснодарского и Ставропольского края поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана.

23 августа Армавирский городской суд назначил пяти фигурантам дела реальные сроки в колонии общего режима. Остальные 27 дел остаются в судах.

В Ставропольском крае проходят заседания по семи уголовным делам в отношении 37 лиц, в Краснодарском крае в ближайшее время состоятся процессы по двум уголовным делам в отношении 14 жителей Дагестана. Как отмечает пресс-служба Генпрокуратуры, трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске.

"Привлечение всех виновных к установленной законодательством ответственности находится на контроле Генпрокуратуры России", - подчеркивает надзорное ведомство.