В МИД РФ назвали абсурдными заявления Киева о готовности к переговорам с Москвой

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Заявления Киева о готовности к переговорам с Москвой абсурдны в условиях действующего декрета об их запрете, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Возможность переговоров неравнозначна отмене введённого тем же Киевом самозапрета на такого рода переговоры. Абсурдность рассуждений о каких-то переговорах при том, что они номинально запрещены, наверное, очевидна всем, кроме тех, кто занимается определением политики Киева. Я имею в виду не только руководство Украины; политикой Киева в значительной мере озабочены и ей занимаются за тысячи километров от Киева", - сказал Рябков журналистам в четверг.

По словам замминистра, "когда во всех этих местах поймут, что начинать надо с того, что требуется первоочерёдным образом, можно будет уделить этому какое-то внимание".

Рябков подчеркнул, что "членство Украины в НАТО для Москвы категорически неприемлемо". "Мы не можем позволить дальнейшее приближение враждебного нам блока к нашим рубежам, тем более, когда речь идёт о такой стране, как Украина, с которой нас связывает тысячелетняя история, где живёт множество русских и русскоязычных граждан", - сказал замглавы МИД.

Отвечая на вопрос о том, может ли смена администрации в США привести к изменению позиции Киева, Рябков отметил, что "нюансы, какие-то уточнения, детали наверняка возникнут, но радикально мы не увидим от Вашингтона отказа от антироссийского курса". "Но к диалогу мы открыты, готовы. Посмотрим, до инаугурации осталось не так много времени", - добавил замминистра.