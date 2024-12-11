Москва не получала от Трампа конкретных предложений по урегулированию на Украине

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Команда избранного президента США Дональда Трампа пока не предложила никаких серьезных вариантов урегулирования ситуации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никаких конкретных предложений или идей им (Трампом - ИФ) высказано не было. Также не было высказано ни слова о ключевом: готовности киевского режима к таким переговорам", - сказала она на брифинге в среду, комментируя недавнюю встречу Трампа с президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

По словам официального представителя МИД, "если кто-то рассчитывает, что Россия пойдёт на некие уступки, то, видимо, у этих людей недостаточно знаний, возможно, короткая память".

"Не получится забыть, что именно наша страна не раз проявляла добрую волю во имя достижения взаимоприемлемых договоренностей по урегулированию украинского кризиса, так было, например, в феврале 2015 года, когда был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений", - отметила дипломат. Кроме того, она напомнила, что весной 2022 года была возможность подписания Стамбульских договорённостей.

Как подчеркнула Захарова, если бы в Вашингтоне хотели положить конец конфликту, то способствовали бы тому, чтобы "отвести ВСУ с занимаемых ими позиций на территории четырёх новых субъектов РФ". "Это позволило бы, как чётко обозначил президент России в своём выступлении в министерстве иностранных дел нашей страны 14 июня, начать переговоры", - сказала дипломат.

Захарова убеждена, что это позволило бы начать переговоры о внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе Украины.