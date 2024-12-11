Трамп назвал приоритетом внешней политики США урегулирование на Украине

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп планирует после инаугурации в первую очередь во внешней политике заняться урегулированием ситуации на Украине.

"Приоритет США (на международной арене - ИФ) - это решение конфликта Украины с Россией", - сказал он Paris Match.

По его словам, ситуация на Украине даже более сложная, чем на Ближнем Востоке, и оба конфликта нужно урегулировать как можно скорее.

Кроме того, Трамп отметил необходимость решить "кризис в Сирии, однако этим будут заниматься сами сирийцы, потому что США, как и Франция, не вовлечены в этот конфликт".

Приоритетами стратегического сотрудничества с Францией Трамп назвал торговлю и оборонную сферу. При этом он отметил, что Франция является для США и "другом, и союзником".

Приоритетом внутренней политики Трамп выделил борьбу с иммиграцией и преступностью.

7 декабря Трамп посетил Францию по случаю открытия восстановленного после пожара Собора Парижской Богоматери. Paris Match отмечает, что это его первая зарубежная поездка в качестве президент-электа. В Париже он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.