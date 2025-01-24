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Путин напомнил, что в рамках действующих на Украине законов переговоры будут нелегитимными

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Киевом, но выразил опасения в том, что в условиях запрета на такие переговоры, введенного Владимиром Зеленским, их результаты могут стать нелегитимными.

"Действующий глава режима в Киеве, когда он еще был достаточно легитимным, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены. (...) Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными, а значит, что и результаты этих переговоров нужно будет объявить нелегитимными", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Президент РФ добавил, что "действующий режим в Киеве получает сотни миллиардов от своих спонсоров, извините, и, извините за простоту народных выражений, "хомячит" эти сотни миллиардов с удовольствием за обе щеки, но выполнять указания своих спонсоров, - а мы знаем, что такие указания есть, - отменить указ о запрете переговоров не спешит".

"Я думаю, что, в конце-концов, те, кто платит деньги, должны его (киевский режим) заставить это сделать. И думаю, что ему это делать придется", - подчеркнул Путин.

"Но пока этот декрет не отменен, то говорить о том, что могут быть начаты и самое главное - закончены должным образом эти переговоры, достаточно сложно. Какие-то предварительные наметки, конечно, сделать можно, но говорить о серьезных переговорах в условиях запрета с украинской стороны на эти переговоры достаточно сложно", - заключил президент РФ.

Владимир Путин Украина
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