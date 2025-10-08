Поиск

Банк России продолжает диалог с банками о постепенном замещении карт Visa и Mastercard

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Банк России продолжает диалог с банками по поэтапному выводу из обращения карт ушедших иностранных платежных систем Visa Inc. и Mastercard Inc., резких шагов принимать не будет, заявила журналистам в кулуарах "Финополиса" глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

"Точно как регулятор резких шагов, которые доставят неудобства гражданам, мы делать не будем. Мы находимся в диалоге с банками, с рынком, как предпринять правильные шаги для того, чтобы все вопросы безопасности соблюдались и работа карт не остановилась", - сказала она, комментируя информацию об истечении сертификатов безопасности карт Visa и Mastercard с 1 января 2026 года.

"Это действительно важный аспект, и здесь правильно не просто ограничить этот срок (работы Visa и Mastercard - ИФ) , а с тем, чтобы нам синхронизироваться с банками, как провести плавное замещение. То есть эта работа с 2022 года банками проводится по постепенному, поэтапному выводу карт ушедших платежных систем, и мы не планируем, еще раз повторюсь, предпринимать резкие движения. Поэтому диалог продолжается", - добавила Бакина.

Международные платежные системы Visa и Mastercard в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за конфликта на Украине. Внутри РФ карты Visa и Mastercard российских банков продолжают работать, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК). Единственным акционером НСПК является Банк России.

