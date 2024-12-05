Суд вынес приговор по делу о хищении более 200 млн руб. через "Пушкинскую карту"

Трое фигурантов получили от четырех до шести лет заключения

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг признал троих предпринимателей виновными в особо крупном хищении средств госпрограммы "Пушкинская карта".

"Приговором суда Виктору Якубову назначено наказание в виде 6 лет заключения, Илье Сафонову и Эмилю Гурбанову в виде 5 и 4 лет колонии соответственно", - сообщили в суде.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

Также суд частично удовлетворил иски потерпевших сторон, взыскав с осужденных солидарно в пользу министерства культуры более 181 млн рублей и "Почта банка" около 23 млн рублей.

Ранее, в ходе следствия, судом в целях возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемых стоимостью более 110 млн рублей был наложен арест.

Все трое признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Как установлено следствием и судом, обвиняемые регистрировались на платформе "PRO.Культура.РФ" в качестве организаторов культурных мероприятий, арендовали концертные площадки в Москве и организовывали выступления артистов. Ими были открыты счета в банках, также с целью хищения использовался статус индивидуальных предпринимателей.

Как пояснили в СКР, соучастники искали среди пользователей интернета лиц, у которых имелись предоплаченные "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом денежных средств. Их склоняли к тому, чтобы приобрести билеты на организуемые мошенниками мероприятия. При этом объем продаваемых билетов заведомо и многократно превышал зрительскую вместимость арендованных площадок. Оплата билетов возмещалась в рамках программы социальной поддержки молодежи за счет бюджетных средств, а видимость посещения мероприятий обеспечивалась за счет массовки, привлеченной за денежное вознаграждение.

В результате, по данным Генпрокуратуры, обвиняемые похитили более 200 млн рублей, чем причинили ущерб в особо крупном размере бюджету РФ и АО "Почта Банк", выпустившему эти карты.