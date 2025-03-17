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По "Пушкинской карте" в 2024 году приобрели билеты на 12 млрд рублей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Почти 27 млн билетов на сумму около 12 млрд рублей было приобретено участниками программы "Пушкинская карта" в прошлом году, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"В прошлом году было выдано 1 млн 700 тыс. карт. Реализовано 26,7 млн билетов. Молодежь приобрела билеты на культурные мероприятия на общую сумму почти в 12 млрд рублей", - сказала Любимова в понедельник на заседании комитета Госдумы по культуре.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

Минкультуры РФ Ольга Любимова Пушкинская карта
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