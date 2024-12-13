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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Глава Минтруда считает, что вопрос о выходном дне 31 декабря пока не актуален

Глава Минтруда считает, что вопрос о выходном дне 31 декабря пока не актуален
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря в России нерабочим днем, пока не актуален, считает глава Минтруда Антон Котяков.

"У нас сегодня в принципе текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи. Соответственно, на данный момент этот вопрос не столь актуален в силу того графика, который у нас сейчас есть и в этом году, и в следующем году", - сказал Котяков журналистам в пятницу.

Согласно производственному календарю, 31 декабря в 2024 и 2025 годах будет выходным днем.

Антон Котяков Минтруд РФ
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