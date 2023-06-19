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Перенос выходных в 2024 году

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Перенос выходных в 2024 году

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства о переносе выходных в 2024 году.

Как уточняется в телеграм-канале министерства, новогодние праздники продлятся десять дней: начнутся они в субботу, 30 декабря 2023 года, и продляться до 8 января 2024 года включительно.

На майские праздники предлагается отдыхать по четыре дня: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Также праздничными выходными будут 23-25 февраля (День защитника Отечества), 8-10 марта (Международный женский день), 12 июня (День России), 3-4 ноября (День народного единства).

В конце года на 30 декабря (понедельник) переносится выходной с 28 декабря (суббота), на 31 декабря (вторник) - с 7 января (воскресенье).

Минтруд РФ
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