Поиск

Российская трехсторонняя комиссия поддержала календарь выходных на 2025 год

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российская трехсторонняя комиссия (РТК) поддержала порядок переноса выходных дней в 2025 году, на новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания РТК.

В РоссииНовогодние каникулы 2024-25 гг. в России запланировали с 29 декабря по 8 январяНовогодние каникулы 2024-25 гг. в России запланировали с 29 декабря по 8 январяЧитать подробнее

"Члены РТК также обсудили проект постановления правительства России, закрепляющий порядок переноса выходных дней в 2025 году. (...) Проект был поддержан всеми сторонами", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В нем отмечается, что перенос необходим, чтобы установить рациональный баланс рабочего времени и возможностей для полноценного отдыха граждан.

Предлагается установить в 2025 году следующие дни отдыха: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года - новогодние праздники; с 22 по 23 февраля; с 8 по 9 марта; с 1 по 4 мая; с 8 по 11 мая; с 12 по 15 июня; со 2 по 4 ноября; с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

В состав РТК входят представители правительства, работодателей и профессиональных союзов.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти решили включить ВСМ Москва - Петербург в список самоокупаемых проектов

В Думу внесли поправку, обязывающую блогеров с 10 тыс. подписчиков и более сообщать о себе в РКН

Перемычку между шлюзами размыло на Беломорканале в Карелии

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Человек погиб в результате удара молнии в парке "Патриот"

До двух возросло число жертв крушения легкомоторного самолета в КЧР

Режим ЧС ввели в челябинском городе Коркино из-за подъема воды

Режим ЧС ввели в челябинском городе Коркино из-за подъема воды

Ребенок погиб в результате столкновения автобуса и трактора в Сочи

Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР

Патрушев назвал заявления Киева о возможных переговорах с Москвой тактической уловкой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });