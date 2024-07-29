Российская трехсторонняя комиссия поддержала календарь выходных на 2025 год

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российская трехсторонняя комиссия (РТК) поддержала порядок переноса выходных дней в 2025 году, на новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания РТК.

"Члены РТК также обсудили проект постановления правительства России, закрепляющий порядок переноса выходных дней в 2025 году. (...) Проект был поддержан всеми сторонами", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В нем отмечается, что перенос необходим, чтобы установить рациональный баланс рабочего времени и возможностей для полноценного отдыха граждан.

Предлагается установить в 2025 году следующие дни отдыха: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года - новогодние праздники; с 22 по 23 февраля; с 8 по 9 марта; с 1 по 4 мая; с 8 по 11 мая; с 12 по 15 июня; со 2 по 4 ноября; с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

В состав РТК входят представители правительства, работодателей и профессиональных союзов.