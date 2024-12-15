В Крыму возбудили уголовные дела после повреждения судов в Керченском проливе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Уголовные дела возбуждены в Крыму после повреждения двух танкеров в Керченском проливе из-за шторма, сообщила в воскресенье журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

"Возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие нефтепродукты", - сообщила она.

В управлении добавили, что информация по потерпевшим уточняется. Следствие даст оценку действиям экипажа в сложных метеоусловиях, а также судовладельцам на предмет состояния и обслуживания танкеров.

Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о терпящих бедствие в Керченском проливе двух танкерах - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно.

К месту происшествия направили два вертолета и два буксира, сообщили в Росморречфлоте. Фиксируется разлив топлива, принимаются меры по ликвидации последствий.